Песков: Путин доволен политической системой
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин доволен выстроенной в России политической системой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По оценкам Пескова, эта система доказала свою стрессоустойчивость.
«Президент доволен выстроенной системой. Система доказала свою стрессоустойчивость. Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальную угрозу ситуации — это характеристика нашего чиновничьего мира, национального», — сказал представитель Кремля.
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