ЦИК Белоруссии допустила семь кандидатов к президентским выборам
Центральная избирательная комиссия Белоруссии после проверки подписей допустила к президентским выборам семь человек, включая бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину.
«Семь человек (остались), которые пожелали участвовать в президентской гонке. Эти люди сдали подписи», — заявила Ермошина.
Она уточнила, что продолжат участие нынешний президент Александр Лукашенко, Бабарико, бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, а также супруга белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.
Ранее стало известно, что Бабарико предъявили обвинение по делу «Белгазпромбанка».
Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
— Лукашенко допускает, что «группы боевиков» захотят побоища на выборах