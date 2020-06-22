ЦИК Белоруссии допустила семь кандидатов к президентским выборам

Центральная избирательная комиссия Белоруссии после проверки подписей допустила к президентским выборам семь человек, включая бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦИК Лидию Ермошину.

«Семь человек (остались), которые пожелали участвовать в президентской гонке. Эти люди сдали подписи», — заявила Ермошина.

Она уточнила, что продолжат участие нынешний президент Александр Лукашенко, Бабарико, бывший посол Белоруссии в США Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая, а также супруга белорусского видеоблогера Сергея Тихановского Светлана.

Ранее стало известно, что Бабарико предъявили обвинение по делу «Белгазпромбанка».

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.

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