Путин приехал в главный храм Минобороны

Президент России Владимир Путин приехал в парк «Патриот» с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.

Храм был построен в Кубинке Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие изначально должно было быть приурочено ко Дню Победы, однако церемонию пришлось перенести из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин обязательно посетит храм, но не уточнял дату.

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