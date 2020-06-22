Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы.

Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.

«Таким образом президент делает политическую систему более устойчивой. Система не должна так сильно зависеть от того, кто в данном конкретном случае является президентом», — считает Клишас.