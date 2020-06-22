Глава Алматинской области Казахстана заразился СOVID-19

У акима Алматинской области Казахстана Амандыка Баталова выявлен коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря областной администрации Галымурата Жукеля.

Баталов ушел на самоизоляцию, рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что коронавирус протекает у Баталова бессимптомно.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано более 17,7 тыс. случаев коронавируса.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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