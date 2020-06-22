Временный президент Боливии дала согласие на проведение выборов в стране

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес cообщила, что согласилась подписать закон о проведении всеобщих выборов 6 сентября, несмотря на ситуацию с коронавирусом нового типа. Соответствующее видеообращение было размещено в ее Twitter.

Она заявила, что согласилась на это под давлением других кандидатов на грядущих выборах государства.

«Страна страдает от пандемии, однако есть много политиков и людей, призывающих к выборам как можно скорее. Уважаемые сограждане, я собираюсь подписать закон о проведении выборов 6 сентября», — сказала Аньес в обращении, опубликованном в ее Twitter.

Вместе с тем она попросила других кандидатов в президенты Боливии взять на себя ответственность за выборы во время пандемии, и отметила, что ей не было предоставлено достаточных научных обоснований безопасности этого процесса.

Ранее Аньес заявляла о необходимости переноса выборов из-за эпидемиологической ситуации в стране.