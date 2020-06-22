Трамп не исключил возможности встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп не исключил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом он сказал в интервью Axios.

Журналист новостного портала задал американскому лидер вопрос о вероятности его встречи с главой Боливарианской республики.

«Я мог бы об этом подумать<...>Мадуро хотел бы встретиться», — ответил на это Трамп.

Глава США также отметил, что редко выступает против встреч.