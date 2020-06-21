Правящая партия Сербии лидирует на парламентских выборах

Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича лидирует на выборах в парламент страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию Сербии.

На данный момент правящая партия получает 63,65% голосов, указано в сообщении избиркома. Отмечается, что обработаны данные с 2,32% участков голосования.

Окончательные результаты голосования должны стать известными уже 22 июня. За места в парламенте страны боролась 21 политическая партия.

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