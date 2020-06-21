Парламентские выборы завершились в Сербии

Парламентские, региональные и муниципальные выборы завершились в Сербии в 21.00 по мск, в них участвовала почти половина граждан страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Республиканской избирательной комиссии.

По данным статистики, явка на выборах составила около 45%. Это самый низкий показатель за последние шесть лет.

В комиссии отметили, что выборы прошли в условиях санитарных ограничений из-за коронавируса. Все члены избиркомов работали в масках и перчатках.

Результаты голосования должны стать известными уже 22 июня. За места в парламенте страны боролась 21 политическая партия.

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