Лавров провел переговоры с главой МИД Египта по ситуации в Ливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув необходимость прекращения военного конфликта на территории страны, передает РИА «Новости» заявление МИД России.

«Министры обменялись мнениями о положении дел в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность незамедлительного и устойчивого прекращения боевых действий сторонами конфликта и начала диалога с участием всех ливийских сторон», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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