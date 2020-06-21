Иран заявил о готовности к обмену заключенными со всеми странами

Тегеран готов к обмену заключенных иностранцев на своих граждан с любым государством в мире из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра юстиции Ирана Махмуда Аббаси.

«В текущей сложной ситуации с глобальным распространением коронавируса мы готовы в рамках действий по защите прав человека к обмену всех заключенных с другими странами», — сказал Аббаси.

По его словам, за последние два месяца Иран вернул на родину 108 своих граждан, которые находились в заключении на территории Грузии.

Ранее власти Ирана предложили США обменяться всеми узниками тюрем и лицами, удерживаемыми в местах предварительного заключения. Ответа к настоящему времени не последовало.