Суд отказался арестовывать лидера армянской оппозиции Царукяна

Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на выборах в 2017 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Ерема Саркисяна.

«Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашел в себе силы и встал выше политических процессов», — сказал Саркисян.

Ранее парламент Армении разрешил уголовное преследование и арест Царукяна по обвинению во взятке избирателям, нарушении запрета на благотворительность на выборах и препятствовании свободному волеизъявлению избирателя.

Подозреваемый называет происходящее политическим преследованием.