Путин рассказал об общении с внуками

Президент России Владимир Путин рассказал, что общается со своими внуками, но редко, пишет РИА «Новости».

«Редко, но я с ними общаюсь, конечно», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Ранее он говорил, что внуки иногда звонят ему в Кремль.

В 2017 году Путин рассказал, что у него родился второй внук. Тогда же президент выразил сожаление, что редко видится и играет с ними.

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