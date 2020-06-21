Путин рассказал об общении с внуками
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Президент России Владимир Путин рассказал, что общается со своими внуками, но редко, пишет РИА «Новости».
«Редко, но я с ними общаюсь, конечно», — ответил Путин на соответствующий вопрос.
Ранее он говорил, что внуки иногда звонят ему в Кремль.
В 2017 году Путин рассказал, что у него родился второй внук. Тогда же президент выразил сожаление, что редко видится и играет с ними.
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