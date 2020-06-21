Путин рассказал, почему не отчитывает подчиненных «в показном порядке»

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не отчитывает своих подчиненных «в показном порядке», передает РИА «Новости».

«Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений», — считает президент.

В кабинетах, без камер, с подчиненными случаются жесткие разговоры, однако он никого никогда не оскорбляет и не унижает, рассказал глава государства.

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