Путин рассказал, почему не отчитывает подчиненных «в показном порядке»
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему не отчитывает своих подчиненных «в показном порядке», передает РИА «Новости».
«Эффективность руководства заключается не во внешней жесткости, а в последовательности принимаемых решений», — считает президент.
В кабинетах, без камер, с подчиненными случаются жесткие разговоры, однако он никого никогда не оскорбляет и не унижает, рассказал глава государства.
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