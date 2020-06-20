Белый дом хочет лишить Болтона прибыли от продаж книги мемуаров
Белый дом планирует лишить экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона прибыли от продаж книги мемуаров. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
По ее словам, американские власти намерены предпринять необходимые шаги для того, чтобы «он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств защищать национальную безопасность».
Как отметила Макинэни, суд не стал блокировать публикацию книги только из-за того, что ее экземпляры уже успели распространить, поскольку такое действие было бы запоздалым.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
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