Белый дом хочет лишить Болтона прибыли от продаж книги мемуаров

Белый дом планирует лишить экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона прибыли от продаж книги мемуаров. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

По ее словам, американские власти намерены предпринять необходимые шаги для того, чтобы «он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств защищать национальную безопасность».

Как отметила Макинэни, суд не стал блокировать публикацию книги только из-за того, что ее экземпляры уже успели распространить, поскольку такое действие было бы запоздалым.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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