Болтон рассказал, что Трамп не ценит Макрона

Президент США Дональд Трамп считает своими друзьями премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Японии Синдзо Абэ, но негативно относится к президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Отрывки из книги опубликовал The Guardian.

Как пишет Болтон, по мнению Трампа, все, к чему прикасается Макрон, «превращается в дерьмо».

Также в книге утверждается, что президент США испытывает антипатию к бывшей премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Ранее The Washington Post также опубликовала отрывок из книги Болтона «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме». В тексте утверждается, что Трамп спрашивал у бывшего главы администрации Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России.

Ранее Трамп заявил, что Болтон раскрывает в книге секретную информацию, что нарушает закон. Минюст США потребовал запретить публикацию.

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