Трамп решил провести празднование Дня независимости, несмотря на коронавирус

Белый Дом подтвердил планы провести масштабные торжества на День Независимости 4 июля, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, идея широко отметить годовщину принятия Декларации независимости 1776 года принадлежит лично президенту США Дональду Трампу. Он заявил, что 4 июля в Вашингтоне состоится праздничный салют, а сам он выступит с речью перед скоплением людей.

Перед домом, согласно его планам, будут проводиться эстафеты, конкурсы и военные демонстрации.

Ранее против проведения праздника выступили часть губернаторов от демократической партии.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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