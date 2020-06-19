МГИК опроверг данные об отказе членов УИК работать на голосовании

Мосгоризбирком опроверг информацию о массовом отказе членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Ранее «Открытые медиа» сообщили, что члены участковых избиркомов в Москве якобы массово отказываются работать на голосовании по Конституции.

«Не подтверждаем. Все комиссии работают в штатном режиме», - сказал РИА «Новости» заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить данную информацию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.