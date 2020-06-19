Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Россия не планирует вмешиваться в данную ситуацию.
«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии», — сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что все оценки самих выборов будут даваться после их проведения.
Он также добавил, что у Кремля нет кандидатов на выборы в Белоруссии, все кандидаты есть лишь у белорусского народа.
Таким образом Песков отреагировал на заявления о том, что Москва якобы контролирует кандидатов на пост президента Белоруссии.
До этого стало известно, что в Белоруссии провели задержание Бабарико.
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