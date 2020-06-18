Умер экс-глава Чувашии Игнатьев
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Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным источника, он болел коронавирусом. Игнатьев умер в больнице.
Официального подтверждения информации пока не поступало.
Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.
Ранее СМИ сообщали, что экс-губернатора Чувашии 7 мая госпитализировали в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких.
По данным СМИ, он находился в состоянии крайней тяжести и был подключен к аппарату искусственного кровообращения.