Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным источника, он болел коронавирусом. Игнатьев умер в больнице.

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.

Ранее СМИ сообщали, что экс-губернатора Чувашии 7 мая госпитализировали в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких.

По данным СМИ, он находился в состоянии крайней тяжести и был подключен к аппарату искусственного кровообращения.