Представителя посольства России в Литве вызвали в литовский МИД

Министерство иностранных дел Литвы вызвало Представителя посольства России из-за законопроекта, поступившего в Госдуму, об отзыве осуждения пакта Молотова-Риббентропа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

Ранее депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект, предлагающий признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989, где закрепляется осуждение советско-германского договора о ненападении.

«Советник-посланник посольства был вызван в МИД Литвы, где заместитель министра Далюс Чекуолис... в назидательном ключе изложил точку зрения своей страны о «пакте Молотова-Риббентропа», а также о ситуации, связанной с оценкой Вильнюсом обсуждения в Государственной Думе законопроекта», — сообщает посольство.

Отмечается, что российский дипломат указал на избирательность литовской риторики и необходимость беспристрастного отношения к истории.

Пакт Молотова-Риббентропа — договор о ненападении, подписанный Россией и Германией 23 августа 1939 года. К договору прилагался протокол, устанавливающий советскую и германскую сферы влияния.

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