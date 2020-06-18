Эксперт: США попытаются перенести внутриполитический кризис за пределы своих границ

Эпидемия коронавирусной инфекции полностью изменила глобальный внешнеполитический климат и повлияла на внутриполитическую ситуацию в странах и регионах различных государств, считает доктор политических наук, заведующий кафедрой СевГУ, профессор КФУ им. В. И. Вернадского, член Экспертного клуба Севастополя Александр Ирхин.

«Однако ситуация полностью в настоящее время не проявилась. Заложен долговременный «эффект домино»: экономический кризис, регионализация мира, национализация элит, повышение конфликтности как на внешнеполитической, так и внутриполитической арене.

Во второй половине 2020 и в 2021 году проявится новая архитектура мира. США попытаются перенести внутриполитический кризис за пределы своих границ.

Появятся новые точки военно-политического напряжения, которые будут переноситься и во внутреннюю политику, в том числе российского государства. Севастополь и Крым из прифронтовой зоны перейдут в разряд фронтовых зон столкновений, если следовать логике перенесения США кризиса за пределы своих границ», — считает Ирхин.