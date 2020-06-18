Китай предупредил США о готовности ответить на санкции

Китай готов ответить на санкции и призывает США отказаться от закона о защите прав уйгуров, который предусматривает введение ограничений в отношении китайских чиновников. Об этом говорится в официальном заявлении китайского министерства иностранных дел.

Целью американского закона является вмешательство во внутренние дела Китая и нанесение ущерба китайским интересам, считает МИД.

В случае, если США не откажутся от закона, Китай «будет решительно сопротивляться», указано в заявлении.

Ранее стало известно, что США приняли законопроект о введении санкций против чиновников Китая в случае притеснении уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском китайском автономном районе.

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) населен одним из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители ООН сообщили, что в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы противозаконно содержатся до 1 млн уйгуров.

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