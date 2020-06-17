В Кремле рассказали подробности о дезинфекционном туннеле в резиденции Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил информацию о дезинфекционном туннеле в резиденции президента Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это действительно так. Такие средства установлены и в Кремле, там их даже две штуки установили. «Ново-Огарево» — это основная рабочая база президента. Туда к Путину приезжают на встречи люди по работе», — сказал Песков.

Он уточнил, что установка туннелей была связана с пандемией коронавируса.

«Они были установлены в самый разгар эпидемии. Сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений. Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы», — пояснил представитель Кремля.