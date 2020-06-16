Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна

Парламент Армении по ходатайству Генпрокуратуры разрешил арестовать главу оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, подозреваемого в подкупе голосующих на парламентских выборах в 2017 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя счетной комиссии Ваагна Овакимяна.

«В тайном голосовании приняли участие 87 депутатов. За ходатайство генеральной прокуратуры проголосовали все 87 парламентариев», — сказал Овакимян.

5 июня Гагик Царукян заявил о необходимости смены правительства. Позже депутат назвал начавшиеся после него следственные действия политическим преследованием.

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