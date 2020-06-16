В Армении лишили неприкосновенности лидера оппозиционной партии Царукяна

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Парламент Армении лишил депутатской неприкосновенности руководителя крупной армянской оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, передает «Интерфакс».

Также парламент удовлетворил ходатайство генпрокурора о начале против Царукяна уголовного преследования по обвинению в даче взяток на выборах 2017 года.

По данным агентства, в ходе тайного голосования за лишение депутатской неприкосновенности проголосовали все 87 участвующих в голосовании парламентариев.

Ранее Царукян высказывался о необходимости отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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