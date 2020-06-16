Умер отец Порошенко

Скончался в возрасте 84 лет отец экс-президента Украины Петра Порошенко политик Алексей Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

Накануне украинские СМИ писали, что у отца Порошенко был инсульт.

В пресс-службе партии уточнили, что Алексей Порошенко скончался 16 июня. «Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины», — добавили во фракции.

Члены партии выразили соболезнования семье Порошенко.

Алексей Порошенко являлся Героем Украины, имел Орден князя Ярослава Мудрого V степени, Орден «Знак Почета», Медаль «За трудовое отличие» и не только.