Посольство РФ направило МИД Украины ноту протеста из-за прошедшей русофобской акции

Российское посольство в Киеве направило ноту протеста министерству иностранных дел Украины из-за проходящих в стране русофобских акций. Об этом сообщает ТАСС.

В частности поводом для отправки ноты стала проходящая у здания диппредставительства акция 12 июня.

«В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины», — подтвердили в МИД России.

Дипломаты напомнили об обязательстве предоставить условия нормальной работы российских представительств согласно требованиям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года и конвенции о консульских сношениях от 1963 года.

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