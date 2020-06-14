Путин: без сильной России мир был бы хуже и опаснее

Президент России Владимир Путин заявил, что многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее, передает ТАСС.

По словам главы государства, за рубежом много людей хотят, чтобы Россия была сильной и процветающей.

«Они считают, что если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», — считает Путин.

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