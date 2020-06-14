Путин назвал проблему политической системы США
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Проблемой политической системы США является преобладание интересов партий над интересами общества, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.
«Групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», – заявил глава государства.
Он также отметил, что ситуация с протестами против расизма и полицейского произвола является проявлением глубинных кризисов в Соединенных Штатах.
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