Путин назвал проблему политической системы США

Проблемой политической системы США является преобладание интересов партий над интересами общества, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликован на странице ведущего Павла Зарубина в Instagram.

«Групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», – заявил глава государства.

Он также отметил, что ситуация с протестами против расизма и полицейского произвола является проявлением глубинных кризисов в Соединенных Штатах.

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