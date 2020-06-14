Путин прокомментировал события в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с протестами в США в ходе интервью телеканалу «Россия 1», отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Президент говорит «надо сделать так-то и так-то», а на местах губернаторы говорят «да пошел ты подальше»», – заявил глава государства.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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