Глава оппозиционной партии Армении считает обыски политическим преследованием
Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян считает обыски в его доме политически мотивированными. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, это политическое преследование», – отметил Царукян.
Также оппозиционер заявил о том, что правительство не справляется с ситуацией в стране. В настоящее время в Армении «бушует пандемия», а через несколько месяцев начнется голод, уверен Царукян.
Ранее сообщалось, что в Армении правоохранительные органы проводят обыски в доме лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и в офисах партии в регионах.
До этого Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, так как, по его мнению, действующее правительство не выполняет своих обещаний.
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