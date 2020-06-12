Российского посла вызвали в МИД Румынии после слов Захаровой

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел страны после заявления официального представителя российского министерства иностранных дел Марии Захаровой о Национальной стратегии обороны Румынии. Об этом сообщается на сайте румынского министерства.

В ходе встречи с послом глава МИД Румынии Богдан Ауреску назвал упоминание России в Национальной стратегии обороны «следствием известного поведения российской стороны в регионе». В частности, поведение России оценивается как дестабилизирующее, подчеркнул министр.

При этом Румыния допустила возможность диалога сторон, если Россия «проявит реальную приверженность» такому диалогу.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия Североатлантического альянса и США в Черном море и приведет к росту напряженности и недоверия в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Румыния может признать Россию враждебным государством