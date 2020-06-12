Посол США от имени Трампа поздравил российский народ с Днем России

Посол США в России Джон Салливан от имени американского президента Дональда Трампа поздравил российский народ с Днем России. Соответствующий пост опубликован на странице диппредставительства в Twitter.

Он отметил, что в этот день Соединенные Штаты вновь подтверждают свое желание сотрудничать с РФ во имя мирной и процветающей жизни для граждан обоих государств.

Ранее президента России Владимира Путина также поздравил с Днем России Госсекретарь США Майк Помпео.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведев поучаствовал во флешмобе в честь Дня России

— Додон поздравил Путина с Днем России

— Президент Ирана поздравил Путина с Днем России