Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что для нее значит патриотизм, передает РИА «Новости».

По ее словам, это не только любовь к родине, ее культуре, природе, истории и людям, но также искреннее служение своей профессии.

При этом, здесь не важен статус, уровень или опыт работы, отметила Захарова.

«Кроме любви, которая предполагает, что принимаешь страну со всеми ее богатствами, ... ты должен еще что-то и отдавать», — заключила официальный представитель российского МИДа.

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