В США обвинили Россию в воздействии на Международный уголовный суд
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Генпрокурор США Уилльям Барр заявил, что американские власти обеспокоены влиянием России на Международный уголовный суд (МУС), передает РИА «Новости».
По словам Барра, зарубежные силы, в частности Москва, используют МУС в собственных интересах.
Барр отметил, что МУС стал не более чем политическим инструментом, который используется для манипуляций «внешней политикой демократических суверенных стран».
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