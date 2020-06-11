Российские военные провели семь тысяч тестов на COVID-19 в Армении

В Армении лаборатория, развернутая российскими военными, провела около семи тысяч тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Ереване Сергея Копыркина.

«Значительный вклад в борьбу с инфекцией в Армении вносит новейшая российская мобильная диагностическая лаборатория… За время работы здесь российские специалисты провели порядка 7 тысячи тестов», — сказал Копыркин.

Посол отметил, что лаборатория работает с 8 апреля в Ереване. Также Россия передала Армении больше 40 тысяч тестов на коронавирус.

В Армении коронавирусом заразились около 15 тысяч, скончались 245 человек, выздоровели пять тысяч пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.