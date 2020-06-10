Зеленский предрек россиянам чувство стыда из-за Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через несколько лет у граждан России возникнет чувство стыда из-за присоединения Крыма в 2014 году, сообщает «Украинская правда».

«Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что произошло. К сожалению, именно так», — сказал Зеленский.

Он добавил, что без возвращения Крыма в состав Украины будущие поколения украинцев и россиян не смогут наладить дружеских отношений.

Зеленский также отметил, что пока не знает, сколько времени потребуется для нормализации отношений между странами после окончания противостояния.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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