ЕС снова обвинил Россию и Китай в дезинформации о COVID-2019

Евросоюз вновь обвинил Россию и Китай в распространении ложной информации о коронавирусе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Иностранные действующие лица и некоторые страны, в частности Россия и Китай, осуществляли операции по распространению влияния и кампании по дезинформации, нацеленные на ЕС, соседние страны и другие регионы мира», — заявили в ЕС.

В документе также утверждается, что европейские службы выявили около 550 фактов дезинформации от якобы «прокремлевских источников».

Со стороны ЕС не раз звучали обвинения в адрес России в распространении ложных сведений о COVID-2019. Однако доказательства так и не были представлены.

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