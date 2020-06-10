Песков заявил об отсутствии олигархов в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов. Об этом пишет РИА «Новости».
Он объяснил свою позицию тем, что олигархами могут считаться бизнесмены, которые имеют политические амбиции и пытаются использовать свои деньги для влияния на политику страны.
Представитель Кремля добавил, что ему неизвестно о существовании олигархов в России и их деятельности в Белоруссии.
4 июня Лукашенко заявил, что некоторые потенциальные кандидаты нынешней электоральной кампании за чьи-то деньги хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии.