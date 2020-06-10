Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов. Об этом пишет РИА «Новости».

Он объяснил свою позицию тем, что олигархами могут считаться бизнесмены, которые имеют политические амбиции и пытаются использовать свои деньги для влияния на политику страны.

Представитель Кремля добавил, что ему неизвестно о существовании олигархов в России и их деятельности в Белоруссии.

4 июня Лукашенко заявил, что некоторые потенциальные кандидаты нынешней электоральной кампании за чьи-то деньги хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии.