Эксперт оценил деятельность «Голоса» накануне голосования по поправкам

Поддержав предложенный Леонидом Волковым план по организации «забастовки членов УИК» в ходе предстоящего голосования по поправкам в Конституцию России, один из лидеров движения наблюдателей за выборами «Голос» Григорий Мельконьянц завершает процесс дискредитации собственного движения, начатый в прошлом году, считает эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский.

«Тогда, напомню, большинство сообщений о якобы имевших место в ходе голосования нарушениях оказались выдумкой, а действительно имевшие место нарушения, допущенные оппозиционерами и в интересах оппозиции, — удалялись с «карты нарушений» как не вписывающиеся в картину. Теперь же «Голос» прямо выступает в поддержку действий, которые, в случае успеха, приведут к невозможности реализации гражданами своего права на голосование», — отмечает он.

Парадоксальная ситуация: Путин предлагает гражданам высказать свое отношение к поправкам, а «иностранные агенты» противостоят массовому проявлению демократических свобод, констатирует Громский.

По его мнению, это уже не просто «предвзятое наблюдение», дело для движения «Голос» вполне привычное, а прямое вмешательство в процесс.

«Если отнестись к идее Волкова и Мельконьянца серьезно, то стоит ожидать и давления на членов участковых избирательных комиссий. Опыт такого давления есть у партнеров «Голоса» из «Лиги избирателей», которые в 2012-м году публиковали «черные списки» членов УИК, якобы допустивших нарушения, призывали «знакомых задавать им вопросы о нарушениях». Разумеется и тогда, как в 2019-м году, вывод об имевшем место нарушении делался не с опорой на объективные доказательства, какие-то решения суда, а на основе сообщений на подконтрольных «Лиге» интернет-площадках», — говорит Громский.

«К счастью для сторонников демократических процедур, даже сторонники «забастовки» Волкова и Мельконьянца указывают в комментариях к постам в соцсетях с соответствующими призывами — осуществить задуманное, убедить значительное количество членов избирательных комиссий остаться дома, отказавшись от наблюдения за ходом голосования, невозможно. Значительная часть членов УИК принимают участие в обеспечении демократических процедур много лет подряд, и призывы торпедировать этот процесс, или даже давление, попросту проигнорируют, как это обычно и бывает», — напоминает эксперт.

«Во многом справедливо и замечание участников дискуссии о том, что вознаграждение за работу членом УИК является значительным подспорьем для людей в достаточно сложное время. Кроме того, законодательство предусматривает ускоренный порядок формирования участковых избиркомов в отдельных случаях, что делает такой ранний старт инициативы с «забастовкой членов УИК» самострелом со стороны её инициаторов - избирательные комиссии успеют отреагировать на удар со стороны противников демократических процедур, даже если он будет весомым», — резюмировал Громский.