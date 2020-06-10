В Совфеде оценили намерение Румынии признать Россию враждебной страной

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил национальную стратегию обороны Румынии на 2020–2024 годы, где сказано, что наращивание военного потенциала Россией создает серьезные вызовы. Об этом сообщает RT.

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле все точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю», — отметил Цеков, пояснив, что Румыния всегда была враждебна по отношению к России, в то время как действия российской стороны носят сугубо оборонный характер.

В Бухаресте считают, что наращивание военного потенциала России в Крыму и проведение военных учений является вызовом и создает угрозу для безопасности границ Евросоюза и НАТО.

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