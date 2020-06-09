Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Об этом сообщает правительство страны.

Ему было 55 лет.

Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Нкурунзиза занимал пост главы страны с 2005 года, его президентский срок истекал в августе.

20 мая 2020 года в Бурунди прошли выборы. Нкурунзиза принял решение не выдвигать свою кандидатуру. Победителем на выборах стал кандидат от правящей партии CNDD-FDD Эварист Ндайшиемие с 68,72% голосов