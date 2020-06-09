Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
«Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере <...> они (мигранты) не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку», — сказал Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.
По его словам, с начала года полиция зафиксировала почти 15 тыс. преступлений, совершенных иностранцами на территории РФ.
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