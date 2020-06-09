Fort Russ News: подход Путина продемонстрировал эффективность в условиях мирового кризиса 

На фоне коронавирусной пандемии и последних беспорядков охвативших Запад путинская Россия оказалась на удивление организованной и устойчивой, пишет Артур Эванс в американском издании Fort Russ News.

«Кроме того, на этот раз она смогла обойтись без полчищ монгольских всадников, «генерала Мороза», Сталина или его Гулага. Благодаря своей готовности к кризису, Кремль достиг впечатляющих показателей эффективности и даже оказал широкомасштабную гуманитарную помощь другим пострадавшим странам — от Италии до Соединенных Штатов», — пишет автор.

«Может, это мы приучили Россию к постоянному кризису и натренировали российскую демократию, вынуждая ее вырабатывать упреждающий иммунитет к угрозам, с которыми сами мы столкнулись лишь недавно — например, ложь и политические манипуляции, угрозы безопасности, экономические беспорядки и неуправляемые катаклизмы», — задается вопросом автор.

«Эти «четыре всадника» вписываются в круг проблем, с которыми российская система управления и лично Владимир Путин сталкиваются годами. Но даже этих обстоятельствах Кремль упорно придерживается демократического общественного порядка, избегая искуса скатиться в тоталитаризм 20-го века. Все эти годы мы считали московский режим чересчур жестоким и авторитарным; теперь же стало ясно, что мы жили в совершенно разных реальностях и сравнивать можем лишь понятия одного поля», — цитирует публикацию ИноСМИ.

«Западные СМИ, механизмы мягкой силы, отдельные политики и государственные чиновники привыкли относиться к России как к удобному инструменту для повышения собственного рейтинга и увеличения своих доходов. Вольно или невольно, Россия давно играет роль врага. В эпоху липовых новостей это стало очевидным даже для тугодумов. Наивно полагать, что Москва этого не замечает или не предпринимает контрмер. Вот причина, почему Кремль стремится к суверенному информационному пространству и уделяет повышенное внимание социальным сетям и контрпропаганде в государственных СМИ, жестко контролирует оппозиционные структуры и их финансирование из-за рубежа и старается не допускать вмешательства во внутренние дела государства, а порой даже настаивает на отживших свое нормах международного права, — констатирует автор. — Примечательно, что, столкнувшись с аналогичными новыми угрозами в информационном пространстве, США выдвинули идеи еще более экстремальные, учитывая недавние попытки Дональда Трампа подавить платформы соцсетей, критикующие его политику».