КПРФ исключила из своих рядов Елену Шувалову

КПРФ исключила из своих рядов депутата Мосгордумы Елену Шувалову, пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена КПРФ Леонида Зюганова.

«Да, действительно так. Могу сказать, что большинством голосов она была исключена, десять человек против, двое воздержались», — сказал Зюганов.

Он отметил, что Шувалова может подать апелляцию и обжаловать решение.

29 ноября в Мосгордуме Шувалова должна была провести круглый стол «Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными». Накануне руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отменил мероприятие, но Шувалова провела стол у себя в кабинете. Несколько депутатов КПРФ на встрече критиковали и оскорбляли руководство фракции.