Мадагаскарского министра образования уволили за закупку конфет на $2 млн

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина отправил в отставку главу Минобразования страны Ридзасу Дзусу Асисамбатра Андриаманане за закупку конфет на сумму в $2,2 млн, пишет местная газета Vanguard.

В апреле власти объявили о создании травяного напитка Covid-Organics, который якобы мог вылечить людей от коронавируса за 10 дней. Напиток стали раздавать населению, в том числе и школьникам.

Однако мадагаскарский министр сочла напиток слишком горьким и решила улучшить его послевкусие конфетами. Министр закупила леденцы и конфеты из расчета по три штуки на каждого школьника.

Такой поступок не оценил глава государства. Ридзасу Андриаманану обвинили в желании обогатиться за счет приобретения конфет и уволили.