Россия намерена двигаться в сторону открытия границ максимально осторожно, чтобы не допустить еще большего распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

По его словам, совершенно оправданно, что другие страны действуют так же, опасаясь второй волны пандемии. Он отметил, что здоровье граждан на первом месте.

Комментируя готовность европейских стран открыть свои границы, Грушко добавил, что ситуация с пандемией коронавируса пока «слишком подвижная», и открываются единицы государств.

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