МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Чехии является провокацией, за которую придется ответить, передает РИА «Новости».

Как считают в дипведомстве, чешская сторона объявила персонами нон грата сотрудников посольства России без оснований, нанеся урон двусторонним отношениям.

Россия подготовит адекватный ответ на эти «непорядочные и недостойные» действия Праги и учтет этот инцидент при формировании линии в отношении республики, добавили в МИД.

Ранее правительство Чехии объявило двух российских дипломатов персонами нон грата из-за инцидента, когда российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.