Мишустин поздравил Головченко с назначением на пост премьера Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин от имени кабмина страны и от себя лично поздравил Романа Головченко с назначением на пост председателя правительства Белоруссии. Соответствующее поздравление было выложено на сайте российского кабмина.

В телеграмме он подчеркнул, что готов к активной совместной работе с новым премьером республики в рамках Союзного государства.

«Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — указано в поздравлении Мишустина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко назначил новым премьер-министром Белоруссии Романа Головченко

— Страховка для Лукашенко: почему в Белоруссии сменили правительство

— Лукашенко назначил новых министров