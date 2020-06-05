Мишустин поздравил Головченко с назначением на пост премьера Белоруссии
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Премьер-министр России Михаил Мишустин от имени кабмина страны и от себя лично поздравил Романа Головченко с назначением на пост председателя правительства Белоруссии. Соответствующее поздравление было выложено на сайте российского кабмина.
В телеграмме он подчеркнул, что готов к активной совместной работе с новым премьером республики в рамках Союзного государства.
«Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств», — указано в поздравлении Мишустина.
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